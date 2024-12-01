أرباح البنك الأهلي تقفز 185% في النصف الأول من 2024 إلى 70.63 مليار جنيه

كتبت- منال المصري:

قفز صافي أرباح البنك الأهلي المصري، أكبر بنك على مستوى القطاع المصرفي المصري، بنسبة 185.4% خلال النصف الأول من العام الجاري مسجلا نحو 70.63 مليار جنيه مقارنة بنحو 24.74 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق، بدعم نمو صافي الدخل من العائد.

ووفق القوائم المالية حول أول 6 أشهر من العام الجاري المنشورة اليوم على موقعه الإلكتروني، ارتفع صافي الدخل من العائد للبنك الأهلي المصري 60% خلال النصف الأول من 2024 مسجلا نحو 125.31 مليار جنيه مقارنة بنحو 78.36 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

خلال العام الجاري حققت البنوك المصرية نموا قياسيا من صافي الدخل من العائد بفضل زيادة الربح من ارتفاعات الفوائد على الإقراض.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 8% خلال الربع الأول من العام الجاري منها 2% في فبراير و6% دفعة واحدة في مارس لتصل إلى مستوى قياسي 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف امتصاص الضغوط التضخمية من تحرير سعر الصرف.

البنك الأهلي من أحد البنوك المملوكة للدولة وذراع البنك المركزي في تنفيذ سياسته النقدية.

وعلى مستوى صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بالبنك الأهلي المصري ارتفع بنحو 37.6% خلال النصف الأول من العام الجاري مسجلا نحو 11.264 مليار جنيه مقارنة بنحو 8.86 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

ونما إجمالي رصيد محفظة ودائع العملاء 15% خلال النصف الأول من العام الجاري مسجلا نحو 4.294 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 3.733 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

فيما زاد إجمالي رصيد محفظة القروض والتسهيلات 36.5% خلال النصف الأول من العام الجاري مسجلا نحو 3.161 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 2.315 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وفق بيانات البنك.