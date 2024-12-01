تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء ، و49.63 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.54 جنيه للشراء ، و49.64 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.56 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.
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