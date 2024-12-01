لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات الأحد

09:52 ص الأحد 01 ديسمبر 2024

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء ، و49.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.54 جنيه للشراء ، و49.64 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.56 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.

سعر الدولار أسعار الدولار أسعار الدولار في البنوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
انخفاض الدينار الكويتي.. اسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الأحد

إعلان

إعلان

عاجل - توضيح من الطرق والكباري بشأن غلق منزل الطريق الدائري القوس الغربي