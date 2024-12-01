تراجع في 4 بنوك.. سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 4 بنوك، ببداية تعاملات اليوم الأحد، بينما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء ، و49.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.54 جنيه للشراء ، و49.64 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.56 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 13 قرشا للشراء والبيع.