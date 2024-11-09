قبل اجتماع المركزي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي الأهلي وم

كتبت- منال المصري:

يواصل بنكا الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين على مستوى بنوك مصر طرح شهادات ادخار للعائد الثابت بأسعار فائدة هي الأعلى على مستوى القطاع المصرفي ككل وذلك قبل اجتماع المركزي قبل الأخير من العام الجاري لحسم سعر الفائدة.

ويعقد البنك المركزي المصري سابع اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2024 يوم الخميس بعد المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.

ويتيح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار لكافة العملاء من أول ألف جنيه دون تشدد في الحد الأدنى لشراء الشهادة مقارنة بالمطبق في البنوك الأخرى، وذلك باعتبارهما ذراعي البنك المركزي المصري لتنفيذ أجندة السياسة النقدية المتمثلة في كبح التضخم واستقرار سعر الصرف.

وعلى مستوى الادخار في الشهادات يتصدر بنكا الأهلي ومصر قائمة البنوك المصرية مبيعا للشهادات مرتفعة العائد وذلك لانتشارهما الجغرافي ونوعية عملائهم خاصة من أصحاب الموظفين وأصحاب المعاشات الأكثر ادخارا في هذا النوع من الاستثمار.

ويقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر.

لبنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية أجل سنة: يتراوح سعر العائد بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

الشهادة البلاتينية ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج: يبلغ سعر الفائدة 30% في السنة الأولى و25% في السنة الثانية و20% في السنة الثالثة، ويصرف العائد سنويا.

الشهادة البلاتينية أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.

بنك مصر

شهادة طلعت حرب آجل سنة: يتراوح سعر الفائدة بين 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي.

شهادة ابن مصر ذات أجل 3 سنوات للعائد المتدرج يتباين العائد حسب دورية صرف العائد

يتراوح سعر الفائدة في السنة الأولى بين 26% للعائد الشهري، و27% للعائد ربع سنوي و30% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثانية: يتراوح بين 22.5% للعائد الشهري، و23% للعائد ربع سنوي و25% للعائد السنوي.

سعر الفائدة في السنة الثالثة: يتراوح بين 19% للعائد الشهري، و19% للعائد ربع سنوي و20% للعائد السنوي.

شهادة القمة أجل 3 سنوات للعائد الثابت: بلغ سعر الفائدة 21.5% سنويا يصرف العائد شهريا.