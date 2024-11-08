بنك QNB يوقع مع الأوروبي لإعادة الإعمار اتفاقية لضمان المخاطر ب70 مليون يورو

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك QNB مصر توقيع اتفاقية ضمان المخاطر بقيمة 70 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر والحد من مخاطر الائتمان على التمويل الجديد المقدم لها، بما يدعم قدراتها التنافسية والتشغيلية ويضمن استمرارية أعمالها.

وأوضح البنك في بيان له اليوم الاتفاقية تشمل على حلول مبتكرة لتعزيز الإقراض وتقليل فجوة التمويل التي يواجهها هذا القطاع.

كما تعكس هذه الخطوة التزام QNB مصر بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا سيما تلك التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وحرص الجانبين على توفير حلول تمويلية مصممة لتمكين هذه الشركات من الوصول إلى مصادر التمويل لتوسيع وتطوير أعمالها.

وتستهدف الاتفاقية أيضاً دعم المشاريع التي تقودها المرأة، والشباب، ورواد الأعمال، والشركات الناشئة، والمشاريع الخضراء والمستدامة لتعزيز الشمول المالي الذي يعد أحد عوامل التمكين الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر، إن هذه الاتفاقية تعد الأولي من نوعها في مصر التي تؤكد عمق الشراكة الناجحة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي وتمثل بداية جديدة وواعدة أكثر عمقا و تطورا.

وأوضح أنه بتوقيع هذه الاتفاقية، سترتفع محفظة التعاون بين QNB مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى نحو 830 مليون دولار، مما يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بيننا ويساهم في تعزيز الفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتخفيف من آثار التغير المناخي.

وقال يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: " نفخر بشراكتنا المستمرة وطويلة المدى مع كل من الاتحاد الأوروبي وQNB مصر ونؤكد التزامنا المشترك بإحداث المزيد من التأثير الإيجابي من خلال هذا التعاون وبناء اقتصاد أكثر استدامة.

وقال غيرت يان كوبمان، المدير العام للإدارة العامّة للجوار ومفاوضات التوسّع: "يسعدني أن أدعم الشراكة بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وQNB مصر في هذا التمويل المبتكر، والذي سيكون له تأثير ملموس على الشركات الصغيرة المصرية من خلال تقاسم المخاطر وتوفير فرص الحصول على التمويل، مما يمكن رواد الأعمال المحليين من دفع عجلة النمو وخلق فرص العمل، والمساهمة في اقتصاد أكثر مرونة واستدامة".