"لن أتنحى إذا طلب ترامب ذلك".. أهم رسائل رئيس المركزي الأمريكي بعد خفض الفائدة

كتبت- منال المصري:

وجه جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- مجموعة من الرسائل في مؤتمر صحفي اليوم عقب قرار خفض سعر الفائدة 0.25% على الدولار مجددا.

وتضمنت كلمة جيروم باول بعض الاشتباكات حول تدخل دونالد ترامب بعد فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية في السياسة النقدية الأمريكية.

وبحسب سي إن بي سي عربية، أكد رئيس الفيدرالي الأميركي، لن أتنحى إذا طلب ترامب ذلك ولن أناقش المواضيع السياسية اليوم.

وأشار باول إلى أن الانتخابات لن يكون لها تأثير على السياسة النقدية على المدى القريب ومن الممكن أن يكون لسياسات أي إدارة أو سياسات الكونجرس تأثير وستؤخذ هذه التغييرات في الاعتبار بين أمور أخرى.

وعلى مدار سنوات اعترض دونالد ترامب خلال فترة رئاسته الأولى لأمريكا على قرارات رئيس البنك المركزي الأمريكي وهو ما أثار مخاوف مشروعة بشأن استقلالية السياسية النقدية في وقت يستشعر العديد برغبة ترامب في إقالة جيروم باول.

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه اليوم على الدولار للمرة الثانية مسجلا 4.5% و4.75%، وبذلك يتوافق مع توقعات السوق.

وأشار جيروم باول أنه لا يجور بموجب القانون خفض رتبة رئيس الفدرالي الأميركي، وفق سي إن بي سي عربية.

وأوضح أن بيانات سلبية للتضخم على مدار شهر أو اثنين لن تغير العملية متوقعا أن يكون هناك عقبات تواجه التضخم، وفق سي إن بي سي عربية.

وأشار إلى أنه منذ اجتماع سبتمبر كانت بيانات النشاط الاقتصادي أقوى بشكل عام وخفض الفائدة سيساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد.

وأكد باول "اكتسبنا الثقة في تحرك التضخم نحو المستهدف".