في أول رد فعل.. بنوك مركزية خليجية تخفض أسعار الفائدة بعد قرار الفيدرالي

كتبت- منال المصري:

خفضت بنوك مركزية خليجية سعر الفائدة على عملاتها اليوم بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة.

وفي رد فعل سريع خفضت البنوك المركزية في السعودية والإمارات وقطر والبحرين سعر الفائدة بسبب ارتباط اقتصادها بالدولار على مستوى تجارة النفط.

قبل قليل خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه اليوم على الدولار للمرة الثانية مسجلا 4.5% و4.75%، وبذلك يتوافق مع توقعات السوق.

أعلن البنك المركزي السعودي خفض سعر الفائدة 0.25%.

وقرر مصرف قطر المركزي خفض نسبة الفائدة 0.3%.

وعلى نفس الخطى خفض بنك الإمارات المركزي سعر الفائدة 0.25%.

كما خفض مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة لفترة ليلة واحدة 0.25% بعد قرار الفيدرالي.

كان الفيدرالي خفض سعر الفائدة 0.5% لأول مرة من 4 سنوات ليعكس اتجاهه المتشدد بعد تراجع معدل التضخم بأمريكا.