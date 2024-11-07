المركزي الأمريكي يوضح أسباب خفض سعر الفائدة على الدولار للمرة الثانية

كتبت- منال المصري:

أوضح الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- أسباب خفض سعر الفائدة على الدولار اليوم للمرة الثانية.

وقرر المركزي الأمريكي في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم خفض سعر الفائدة 0.25% مسجلا 4.5% و4.75%، وبذلك يتوافق مع توقعات السوق.

وجاء ذلك بعد أن خفض الفيدرالي الفائدة 0.5% في اجتماعه السابق لأول مرة من 4 سنوات ليعكس اتجاهه المتشدد على مدار عامين ونصف.

وأرجع الفيدرالي الأمريكي، في تقرير لجنة السياسة النقدية اليوم المنشور على موقعه، قرار خفض سعر الفائدة إلى أن اللجنة تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الأطول.

وترى اللجنة أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم متوازنة تقريبًا فيما التوقعات الاقتصادية غير مؤكدة، واللجنة منتبهة للمخاطر التي تهدد كلا الجانبين.

وفي دراسة التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، أكد الاحتياطي الفيدرلي في البيان، أن اللجنة ستقيم بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر.

وستواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وتلتزم اللجنة بقوة بدعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

وفي تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، أكد الفيدرالي في بيانه أن اللجنة ستواصل مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.

وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية على النحو المناسب إذا ظهرت مخاطر من شأنها أن تعوق تحقيق أهداف اللجنة، وفق البيان.

وأضاف أن تقييمات اللجنة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.