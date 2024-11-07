الفيدرالي الأمريكي يتوافق مع التوقعات ويخفض سعر الفائدة 0.25%

كتبت- منال المصري:

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه اليوم على الدولار مسجلا 4.5% و4.75%، وبذلك يتوافق مع توقعات السوق.

وجاء ذلك بعد أن خفض الفيدرالي الفائدة 0.5% في اجتماعه السابق لأول مرة من 4 سنوات ليعكس اتجاهه المتشدد على مدار عامين ونصف.

وخفض الفيدرالي للفائدة بعد نجاح سياسته في خفض معدل التضخم والتأكد من تراجعه بشكل مستدام للمعدل المستهدف 2%.