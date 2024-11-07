إعلان

الفيدرالي الأمريكي يتوافق مع التوقعات ويخفض سعر الفائدة 0.25%

09:09 م الخميس 07 نوفمبر 2024

البنك الفيدرالي الأمريكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه اليوم على الدولار مسجلا 4.5% و4.75%، وبذلك يتوافق مع توقعات السوق.

وجاء ذلك بعد أن خفض الفيدرالي الفائدة 0.5% في اجتماعه السابق لأول مرة من 4 سنوات ليعكس اتجاهه المتشدد على مدار عامين ونصف.

وخفض الفيدرالي للفائدة بعد نجاح سياسته في خفض معدل التضخم والتأكد من تراجعه بشكل مستدام للمعدل المستهدف 2%.

البنك الفيدرالي الأمريكي خفض الفيدرالي للفائدة بنوك الاحتياطي الفيدرالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعض خفض الفيدرالي للفائدة؟

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)