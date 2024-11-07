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120 مليون دولار من الأوروبي لإعادة الإعمار لبناء محطة للطاقة الشمسية في نجع حمادي

01:55 م الخميس 07 نوفمبر 2024

الطاقة الشمسية

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كتبت- منال المصري:
يدرس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية "EBRD" إقراض شركة " Obelisk Solar Power"-التابعة لشركة سكاتك إيه إس إيه النرويجية المتخصصة في الطاقة المتجددة- بهدف بناء وتطوير محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في نجع حمادي في قنا.

وبحسب بيان للبنك على موقعه الإلكتروني، فإن المحطة الشمسية ستعمل بطاقة 1 جيجاوات مع نظام تخزين طاقة البطارية 200 ميجاوات في الساعة (BESS) مما يمكن البلاد من تلبية أهداف الطاقة المتجددة المعلنة.
وشركة أوبليسك سولار باور هي شركة ذات غرض خاص تم تأسيسها في مصر لغرض وحيد هو امتلاك وتشغيل المشروع وسيتم التحكم في المشروع وإدارته وتشغيله من قبل شركة Scatec ASA باعتبارها المساهم النهائي في المشروع.

ويتكون القرض من شريحتين لدعم متطلبات تمويل المشروع مع الالتزام بسياسة البنك البيئية والاجتماعية وسياسة الوصول إلى المعلومات، وفق البيان.

ويعد هذا المشروع مهمًا لمصر، حيث يقدم أحد أول أنظمة تخزين طاقة البطارية على نطاق المرافق في البلاد وسيؤدي تنفيذه إلى تمهيد الطريق لطرح أوسع لمشاريع الطاقة المتجددة المتكاملة مع التخزين، مما يساعد في معالجة التحديات التي يفرضها الطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة، وفق البيان.

البنك الأوروبي الطاقة الشمسية نجع حمادي
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