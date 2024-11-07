البنك التجاري الدولي يطلق برنامج تدريبي جديد يستهدف السيدات العاملات بالقطاع المصرفي

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي CIB- أكبر بنك قطاع خاص في مصر- إطلاق برنامج تدريبي جديد كتجربة فريدة يستهدف السيدات العاملات بقطاع التجزئة المصرفية بفروع البنك لصقل مهاراتهن ورفع خبراتهن التقنية في مجال الخدمات المالية والمصرفية.

وأوضح البنك في بيان له اليوم، إن هذا البرنامج يساهم أيضا في تطوير وإعداد كفاءات مؤهله للعاملات بذات القطاع ومن ثم الانعكاس على فرص التطور الوظيفي لهن من أجل العمل على تطوير أفضل خدمة لتحقيق نتائج الأعمال المرجوة حيث يأتي ذلك في إطار جهود القطاع المصرفي لدعم وتمكين المرأة.

ويأتي هذا انطلاقا من مساعي البنك التجاري الدولي لدعم وتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين وإبراز الكفاءات من خلال إتاحة فرص تدريبية مبتكرة للاطلاع على آخر المستجدات التقنية والتعرف على أنماط جديدة بهدف التطوير المستمر للمرأة.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية لإطلاق البرنامج حضور ممثلي الإدارة العليا ونيفين صبور رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي- مصر (سي أي بي CIB) كأول سيدة تتولى هذا المنصب بالبنك.





