المستثمرون والبنوك المركزية يترقبون قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة

كتبت- منال المصري:

يترقب المستثمرون والبنوك المركزية على مستوى العام قرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بشأن خفض سعر الفائدة اليوم مع أول اجتماع له بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية من الجولة الأولى.

ويتوقع خبراء المال والمحللون في بنوك الاستثمار خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه اليوم بعد اتجاه التضخم للانخفاض بشكل مستدام.

كان المركزي الأمريكي عكس في اجتماعه الأخير اتجاهه المتشدد لرفع سعر الفائدة إلى الخفض 0.5% على الدولار مسجلا 4.75% و5%.

وعلى مستوى الأسواق الدولية يكون قرار الفيدرالي الأمريكي حول الفائدة على الدولار على رأس الاهتمامات لتأثيره على الاقتصاد العالمي ككل وليس الاقتصاد الأمريكي فقط.