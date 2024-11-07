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تراجع في بنكين.. تعرف على سعر الدولار ببداية تعاملات الخميس بـ10 بنوك

10:11 ص الخميس 07 نوفمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- منال المصري:

تراجع سعر الدولار في بنكي الإسكندرية وكريدي أجريكول فيما ارتفع في بنك البركة واستقر في 7 بنوك في بداية تعاملات 10 بنوك مقارنة بنهاية التعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك في بداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع، بزيادة قرش.

بنك قناة السويس: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.19 جنيه للشراء، و49.29 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.2 جنيه للشراء، و49.3 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.21 جنيه للشراء ، و49.3 جنيه للبيع.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم في البنوك أسعار الدولار بنك البركة بنك كريدي أجريكول بنك الإسكندرية
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