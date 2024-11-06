تمهيدا لخروجه.. المركزي يرفع البنك الأهلي اليوناني من قائمة البنوك العاملة بمصر

كتبتء منال المصري:

رفع البنك المركزي المصري البنك الأهلي اليوناني من قائمة البنوك العاملة في مصر ليسدل الستار على رحلة عمل امتددت نحو 90 عاما في بمصر، وفق آخر تحديث لقائمة البنوك المنشورة على موقع المركزي.

كان البنك الأهلى اليونانى، الذى يعمل فى السوق المصرية منذ نحو 90 عاما تحت رخصة فرع بنك أجنبى، حصل على موافقة البنك المركزى المصرى فى 2021 للسماح له ببدء تصفية أعماله ووقف نشاطه فى مصر، فى سياق خطة إعادة الهيكلة وتماشيا مع التزاماتها تجاه المديرية العامة للمفوضية الأوروبية.

وبعد رفع البنك الأهلي اليوناني يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 36 بنكا خاضعين تحت رقابة البنك المركزي المصري، تشمل بنوك حكومية وخاصة وأجنبية وخليجية بعضها يعمل برخصة شركة مساهمة مصرية وأخرى برخصة فرع بنك أجنبي، وفق قائمة البنوك على موقع المركزي.

كانت أصول البنك الأهلى اليونانى مصر تبلغ نحو 110 ملايين يورو، تشمل قروضا وودائع وأوراقا مالية، بالإضافة إلى 17 فرعًا ونحو 250 موظفًا، وفق بيان سابق للبنك.

وقال مصدر مصرفي مسؤول إن البنك انتهى بشكل كامل من كافة الإجراءات القانوينة للتخارج المنصوص عليها بقانون البنك المركزي، وفي انتظار إخطار البنك للسماح لهم بالخروج.

وتنص التعليمات الرقابية الصادرة من البنك المركزى المصرى بأنه لا يجوز لأى بنك وقف عملياته إلا بموافقة سابقة من مجلس إدارة البنك المركزى، وتصدر الموافقة بعد التثبت من أن البنك قدم ضمانات كافية أو أبرأ ذمته نهائيا من التزاماته قبل أصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين وحقوق العاملين.