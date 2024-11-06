في أول اجتماع بعد فوز ترامب.. الفيدرالي الأمريكي يحسم سعر الفائدة غدا

كتبت- منال المصري:

يكتم مجتمع المال والأعمال على مستوى العالم أنفاسه ترقبا لقرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بحسم سعر الفائدة على الدولار في اجتماعه قبل الأخير خلال العام الجاري غدا الخميس.

ويأتي اجتماع الفيدرالي غدا بعد أن فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية اليوم من أول جولة ضد منافسته كامالا هاريس والمعروف عن ترامب معاداته لأسعار الفائدة المرتفعة لآثارها على زيادة العبء على الشركات.

كان المركزي الأمريكي عكس في اجتماعه الأخير اتجاهه المتشدد لرفع سعر الفائدة إلى خفض الفائدة 0.5% على الدولار مسجلا 4.75% و5%.

ويتوقع الاقتصاديون والمحللون خفض المركزي الأمريكي لسعر الفائدة 0.25% على الدولار بعد تراجع معدل التضخم بأمريكا.