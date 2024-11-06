إعلان

في أول اجتماع بعد فوز ترامب.. الفيدرالي الأمريكي يحسم سعر الفائدة غدا

07:00 م الأربعاء 06 نوفمبر 2024

الفيدرالي الأمريكي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

يكتم مجتمع المال والأعمال على مستوى العالم أنفاسه ترقبا لقرار الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- بحسم سعر الفائدة على الدولار في اجتماعه قبل الأخير خلال العام الجاري غدا الخميس.

ويأتي اجتماع الفيدرالي غدا بعد أن فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية اليوم من أول جولة ضد منافسته كامالا هاريس والمعروف عن ترامب معاداته لأسعار الفائدة المرتفعة لآثارها على زيادة العبء على الشركات.

كان المركزي الأمريكي عكس في اجتماعه الأخير اتجاهه المتشدد لرفع سعر الفائدة إلى خفض الفائدة 0.5% على الدولار مسجلا 4.75% و5%.

ويتوقع الاقتصاديون والمحللون خفض المركزي الأمريكي لسعر الفائدة 0.25% على الدولار بعد تراجع معدل التضخم بأمريكا.

الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة سعر الفائدة على الدولار دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس معدل التضخم أسعار الفائدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تمهيدا لخروجه.. المركزي يرفع البنك الأهلي اليوناني من قائمة البنوك العاملة بمصر

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)