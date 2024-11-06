رجال الأعمال والدولار.. من الرابحين من فوز ترامب برئاسة أمريكا؟ هاني توفيق يجيب

كتبت- منال المصري:

أشار هاني توفيق الخبير الاقتصادي، إلى مجموعة الرابحين من فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية اليوم للمرة الثانية على منافسته كامالا هاريس من الجولة الأولى.

وقال هاني توفيق حول الرابحين من فوز ترامب " يعني الجمهوريون، واليمنيون، ورجال الأعمال وأصحاب المصانع وخفض الضرائب وأرباح أكثر للشركات".

وأضاف فوز ترامب "يعني ارتفاع البورصة والدولار الأمريكي أمام جميع العملات والمعادن".