منها الاهلي ومصر.. سعر الدولار يرتفع أمام الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بين 7 قروش و 11 قرشا بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، في 10 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.



أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم



البنك الأهلي المصري: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.



بنك مصر: 49.15 جنيه للشراء، و49.25 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 49.16 جنيه للشراء، و49.26 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش للشراء والبيع.



بنك البركة: 49.15 جنيه للشراء، و 49.25 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.



بنك قناة السويس: 49.2 جنيه للشراء، و 49.3 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.



بنك كريدي اجريكول: 49.2 جنيه للشراء ، و 49.3 جنيه للبيع، بزيادة 11 قرشا للشراء والبيع.



بنك الإسكندرية: 49.18 جنيه للشراء، و 49.28 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.



بنك التعمير والإسكان: 49.2 جنيه للشراء، و 49.3 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.



مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.21 جنيه للشراء ، و49.3 جنيه للبيع، بزيادة 10 قروش للشراء والبيع.