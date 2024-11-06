البنك الزراعي يضخ 39.8 مليار جنيه لتمويل الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر خلال 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الزراعي المصري تسجيل نمواً كبيراً في حجم القروض الموجهة لتمويل الأنشطة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرصا من البنك على تحفيز القطاعات الانتاجية المختلفة لخلق صناعة وطنية تنافسية في كافة المجالات لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح البنك في بيان لها حول مؤشرات نتائج أعمال البنك الزراعي المصري خلال الربع الثالث من 2024، أن حجم تمويل الشركات الصغيرة بلغت نحو 5.8 مليار جنيه استفاد منها 5958 شركة صغيرة.

فيما بلغ حجم تمويل الشركات المتوسطة نحو 5.9 مليار جنيه لصالح 157 شركة.

كما تم تمويل 426 ألف نشاط متناهي الصغر (شركات وأفراد) بحجم تمويلات بلغ نحو 34 مليار جنيه، ما يؤكد حرص البنك أن يصبح أحد أكبر البنوك الداعمة والممولة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفق البيان.

وأشار البنك إلى أن عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاعين الزراعي والصناعي ارتفع من 154 شركة بحجم تمويلات سجلت نحو14.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 إلى نحو 203 شركة بحجم تمويلات سحلت نحو 20.7 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024.

ومن ضمن هذه التمويلات ضخ نحو 895 مليون جنيه في قروض مشتركة بالتعاون مع بنوك أخرى لتمويل نحو 12 شركة كبرى في قطاعات مختلفة في إطار سعي البنك لتمويل القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتدعيم الشركات.

ونجح البنك خلال الربع الثالث من العام الجاري في تنويع محفظة القروض لتشمل التوسع في إقراض الأنشطة ومشروعات صناعية وتجارية وخدمية إلى جانب دوره الرئيسي كأحد أكبر البنوك المتخصصة في في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به.

ويأتي ذلك ضمن الاستراتيجية الجديدة للبنك التي تستهدف تقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية بأعلى مستويات الجودة ما يجعله منافسا قويا في السوق المصرفية وقادراً على تلبية كافة احتياجات عملائه.