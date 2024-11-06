ارتفاع الدرهم الإماراتي.. تعرف على أسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه الأربعاء

كتبت- أمنية عاصم؛

ارتفعت أسعار 3 عملات ضمن 6 عملات عربية الأوسع انتشارا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 159.21 جنيه للشراء بتراجع 26 قرشًا، و160.58 جنيه للبيع بتراجع 22 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.03جنيه للشراء، و 13.08 جنيها للبيع بتراجع قرشاً.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.34 جنيه للشراء، و 13.38 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 128.81 جنيه للشراء، و 130.42 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 12.45 جنيه للشراء، و13.49 جنيه للبيع. بزيادة 3 قروش.

سعر الدينار الأردنى: 68.70 جنيه للشراء، و 69.37 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش.