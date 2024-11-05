آي سكور ترفع رأسمالها المصدر إلى 750 مليون جنيه

كتبت- منال المصري:

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "iscore"، على مقترح مجلس الإدارة بزيادة رأس المال المصدر بقيمة 250 مليون جنيه ليصل إلى 750 مليون جنيه بدلا من 500 مليون.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن الجمعية وافقت أيضا على رفع رأس المال المدفوع بقيمة 200 مليون جنيه إلى 600 مليون جنيه بدلا من 400 مليون ممولة من الأرباح المرحلة عبر توزيع أسهم مجانية و تعديل نص المادتين (6) و (7) من النظام الاساسي.

وتستهدف الشركة من خلال هذه الزيادة، ‏تدعيم المركز المالي للشركة لاستكمال عملية إعادة هيكلة البنية الأساسية وتوسيع نطاق عملياتها في مجال المعلومات الائتمانية والبيانات بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار توجه الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

كما تستهدف الشركة، تطوير منتجاتها الحالية واستحداث منتجات جديدة تواكب التطورات التي يشهدها السوق والقطاع المصرفي بجانب قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتوسع في الشراكات مع الجهات الأخرى بما يمكنها من الالتزام بتلبية احتياجات السوق.

وتم خلال الجمعية التأكيد على استمرار تحديث الاستراتيجية الخاصة بالشركة بما يتماشى مع متطلبات القطاع المصرفي والمالي في مصر.