ارتفع في 4 بنوك.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما تراجع في بنك كريدي اجريكول ، فيما استقر في 5 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.01 جنيه للشراء، و 49.11 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.01 جنيه للشراء، و 49.11 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.02 جنيه للشراء، و 49.12 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش.

البنك التجاري الدولي: 49.03 جنيه للشراء، و 49.13 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.05 جنيه للشراء بزيادة 8 قروش، و 49.15 جنيه للبيع، بزيادة 8 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.05 جنيه للشراء، و 49.15 جنيه للبيع.

بنك كريدي اجريكول: 49.05 جنيه للشراء ، و 49.15 جنيه للبيع، بتراجع قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.02 جنيه للشراء، بتراجع قرشا، و 49.12 جنيه للبيع، بزيادة 7 قروش.

بنك التعمير والإسكان: 49.02 جنيه للشراء ، و 49.12 جنيه للبيع، بزيادة 9 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.06 جنيه للشراء ، و49.15 جنيه للبيع.