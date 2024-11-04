مصرفيون لمصراوي: المركزي يسمح للبنوك بتمويل السلع غير الأساسية واتجاه لرفع القيود نهائيا

كتبت- منال المصري:

وجه البنك المركزي البنوك بتمويل استيراد السلع غير الأساسية المتمثلة في 13 سلعة التي تستوجب موفقة مسبقة منه قبل تدبير الدولار للعملاء، وفق ما قاله مصرفيون لمصراوي.

وقال مسؤول خزانة في أحد البنوك الخاصة لـ"مصراوي" إن المركزي خاطب البنوك من خلال مكالمة هاتفية بتمويل السلع غير الأساسية دون الحصول على موافقة مسبقة من إدارة الرقابة والإشراف على البنوك مع الاكتفاء بإخطارهم فقط بالعمليات بعد التدبير.

ورجح مسؤول الخزانة لمصراوي، سماح المركزي بتمويل الاستيراد دون موافقة مسبقة من الرقابة والإشراف على البنوك قد يعني الاتجاه إلى رفع القيود على الاستيراد نهائيا المفروضة على 13 سلعة.

ووجه البنك المركزي الخميس الماضي لأول مرة منذ شهرين البنوك العاملة في مصر بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، وفق مراكز الدولار في كل بنك، وفق ما نشره موقع "الشرق" أمس.

كانت آخر مرة وجّه فيها "المركزي المصري"، البنوك العاملة في البلاد لحصر طلبات الاستيراد للسلع غير الأساسية، لتدبير الدولار لها في أغسطس الماضي.

ألزم "المركزي" البنوك في مارس 2022، بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.

وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات، والأثاث، فضلاً عن المعدات الثقيلة.

كان المركزي فرض قيودا على تمويل الاستيراد في 2022 بهدف التخفيف من تفاقم أزمة النقد الأجنبي وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة التي مرت بها مصر قبل الإجراءات الإصلاحية الأخيرة بفعل التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية.

جاء هذا القرار تزامنا مع زيارة كريستالينا جورجيفا مديرة عام صندوق النقد الدولي لمصر أمس لبحث إعادة النظر في إجراءات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يموله بقرض بقيمة 8 مليارات دولار في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة.

وأكد محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، في وقت سابق أن البنوك ملتزمة بتدبير الدولار لتمويل الاعتمادات المستندية دون اشترطات ولا توجد أية متأخرات.