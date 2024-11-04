منها الدينار الكويتي.. ارتفاع أسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه اليوم الاثنين

كتبت- أمنية عاصم :

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 159.26 جنيه للشراء بزيادة 46 قرشًا، و160.32 جنيه للبيع بزيادة 52 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.01جنيه للشراء، و 13.07 جنيها للبيع بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.32 جنيه للشراء، و 13.36 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش للشراء البيع.

سعر الدينار البحرينى: 128.60 جنيه للشراء بزيادة 28 قرشًا، و 130.25 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.43 جنيه للشراء، و 13.46 جنيه للبيع. بزيادة قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردنى: 68.59 جنيه للشراء بزيادة 16 قرشا، و 69.24 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش.