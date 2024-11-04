ارتفع في 3 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار في 3 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، بينما تراجع في بنك الاسكندرية، فيما استقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس الأحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.93 جنيه للشراء، و 49.03 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.93 جنيه للشراء، و 49.03 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.93 جنيه للشراء، و 49.03 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.96 جنيه للشراء، و 49.06 جنيه للبيع.

بنك البركة: 48.93 جنيه للشراء، و 49.03 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 49 جنيه للشراء، بارتفاع 4 قروش، و 49.1 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش.

بنك كريدي اجريكول: 48.96 جنيه للشراء، و 49.06 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيهًا للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.93 جنيه للشراء، و 49.03 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.01 جنيه للشراء، و49.1 جنيه للبيع، بارتفاع 4 قروش للشراء والبيع.