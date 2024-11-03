منها كبح التضخم.. صندوق النقد يحدد 3 أولويات أمام مصر حتى انتهاء البرنامج في 2026

كتبت- منال المصري:

حددت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي 3 أولويات أمام مصر حتى انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليار ات دولار بنهاية سبتمبر 2026.

وقالت كريستالينا في حوار مع "جريدة الأهرام" اليوم، إن أول هذه الأولويات الثلاثة خفض معدل التضخم فارتفاع التضخم يؤدي إلى تأكد القدرة الشرائية وهو أمر هام ويجب معالجته.



وتسارع معدل التضخم إلى 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس بفعل زيادة أسعار السولار والبنزين والكهرباء.



والأولوية الثانية، وفق كريستالينا، تتمثل في تخفيض معدلات الدين فمصر مثل كثر من البلدان الأخرى تواجه طلبات متزايدة على الإنفاق بما في ذلك على الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي.



وأوضحت أن الأولوية الثالثة تتمثل في تهيئة الظروف لتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى ففي ظل المنافسة العادلة يمكن للقطاع الخاص أن يساعد على إعطاء دفعة للإنتاج والعمل والاقتصاد وهو أمر بالغ الأهمية لاستدامة النمو وخلق فرص عمل.



عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا اليوم مع كريستالينا جورجييفا بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي بعد طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة النظر في اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي بشكل لا يضغط على الرأي العام في ظل التحديات العالمية والإقليمية.



وأكدت خلال مؤتمر صحفي اليوم، على استمرار صندوق النقد الدولي في دعم مصر مدركا حجم التحديات التي تواجهها على إثر التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.