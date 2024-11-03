+49 جنيها.. سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بين قرشين و21 قرشا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، في 10 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.93 جنيه للشراء، و 49.03 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.93 جنيه للشراء، و 49.03 جنيه للبيع، بارتفاع 18 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.96 جنيه للشراء، و 49.06 جنيه للبيع، بارتفاع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.93 جنيه للشراء، و 49.03 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.96 جنيه للشراء، و 48.06 جنيه للبيع، بارتفاع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي اجريكول: 48.96 جنيه للشراء، و 49.06 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيهًا للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع، بارتفاع 21 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.97 جنيه للشراء، و49.06 جنيه للبيع، بارتفاع 3 قروش للشراء والبيع.