إعلان

+49 جنيها.. سعر الدولار يرتفع في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

04:25 م الأحد 03 نوفمبر 2024

سعر الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الدولار بين قرشين و21 قرشا بنهاية تعاملات اليوم الأحد، في 10 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.93 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 48.93 جنيه للشراء، و 49.03 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 48.93 جنيه للشراء، و 49.03 جنيه للبيع، بارتفاع 18 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.96 جنيه للشراء، و 49.06 جنيه للبيع، بارتفاع 7 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.93 جنيه للشراء، و 49.03 جنيه للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 48.96 جنيه للشراء، و 48.06 جنيه للبيع، بارتفاع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي اجريكول: 48.96 جنيه للشراء، و 49.06 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.95 جنيه للشراء، و49.05 جنيهًا للبيع، بارتفاع 5 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع، بارتفاع 21 قرشا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.97 جنيه للشراء، و49.06 جنيه للبيع، بارتفاع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدولار أسعار الدولار اليوم البنك الأهلي المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
منها كبح التضخم.. صندوق النقد يحدد 3 أولويات أمام مصر حتى انتهاء البرنامج في 2026

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. منتخب مصر ونظيره كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025