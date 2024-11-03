مصلحة الضرائب تحتفي بالبنك التجاري الدولي باعتباره أول بنك يتم فحصه إلكترونيًا

كتبت- منال المصري:

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية الاحتفاء بالبنك التجاري الدولي CIB بكونه أول بنك يتم فحصه إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ( SAP) ويأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية والتي تحرص على تعزيز مبدأ الشفافية والشراكة والثقة في التعامل مع الممولين والمجتمع الضريبي.

وأكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية في بيان للبنك اليوم، أن هذه الاحتفالية تأتي بالتزامن مع الإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية والتي تحرص على تعزيز مبدأ الشفافية والشراكة والثقة في التعامل مع الممولين والمجتمع الضريبي.

وقالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن ما نراه اليوم من إنجاز هو محصلة لرحلة بدأت من عام 2018 شهدت فيها مصلحة الضرائب تحولا كبيرا على الصعيد التكنولوجي والرقمي.

وأكدت أن هذه الاحتفالية تواكب مرحلة جديدة تعيشها المصلحة حاليا وهي تغيير الثقافة الضريبية من خلال عدة محاور أبرزها وضع استراتيجية جديدة لكيفية التعامل مع الممول على اعتبار أنه شريك نجاح.

وأشادت عبد العال بمدى التزام البنك التجاري الدولي ضريبيا قائلة نأمل أن تنتهج كافة المؤسسات هذا المسار في المرحلة المقبلة، مؤكدة أن هذا النهج يرتكز على الثقة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وكافة كيانات المجتمع الضريبي.

وثمن إسلام زكري عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي الجهود المبذولة من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتذليل كافة التحديات التي واجهت عملية تطبيق الفحص الإلكتروني، وإذ نتطلع دائما للتعاون المشترك وذلك بهدف خدمة الاقتصاد المصري.

وأكد أن هذا ليس بجديد نظرا لطبيعة العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والبنك التجاري الدولي والتي تكونت منذ فترة طويلة وتميزت بالتعاون الجاد في العديد من الملفات الضريبية، ونرجو أن نكون بما حققناه مثالا يحتذى به في تطبيق هذه المنظومة وندعو الله أن يكلل جهودنا بالنجاح حتى تكتمل المنظومة .