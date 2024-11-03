بزيادة 131%.. البنك الأهلي الكويتي يربح 5.4 مليار جنيه في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن البنك الأهلي الكويتي زيادة صافي أرباحه بنسبة 131% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوية مسجلا نحو 5.4 مليار جنيه مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه للفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب بيان البنك اليوم، حول نتائج أعماله، فإن المؤشرات المالية أظهرت ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 63% ليحقق 4.7 مليار جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي.

ونما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 44% خلال أول 9 أِشهر من العام الجاري ليبلغ 1.2 مليار جنيه مقارنة بـ 838 مليون جنيه في ذات الفترة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 40% على أساس سنوي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري ليصل إلى 137 مليار جنيه بنهاية سبتمبر.

وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 41% خلال أول 9 أِشهر من العام الجاري ليصل إلى 117 مليار جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة بـ 83 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023.

وارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 51% خلال أول 9 أِشهر من العام الجاري ليصل إلى 75 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 49.5 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2023.

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.30% في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ 1.48% في ديسمبر 2023.

وقال علي معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي مصر إن نظرة المجموعة لا تزال إيجابية بشأن قدرة البنك على الحفاظ على وتيرة النمو، بفضل كفاءة نموذج أعماله والإدارة الحكيمة للمخاطر ومرونة هيكل ميزانيته الذي مكنه من التكيف مع متغيرات السوق وديناميكيات المشهد الإقتصادي.

وقال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي مصر إن البنك يمضي بخطى مدروسة في تنفيذ استراتيجيتنا الممنهجة والتي ترتكز على مواصلة تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات وتعظيم القيمة للعملاء والمساهمين وتحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية فإننا مازلنا نرى فرصاً كبيرة أمامنا للنمو ونحن ملتزمون بتطوير استراتيجياتنا لمواكبة هذه الفرص الاستثمارية وتعزيز علامتنا التجارية في السوق المصرفي المصري.