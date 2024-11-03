تعيين باولو فيفونا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية وأنطونيو برجاليو نائب الرئيس

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك الإسكندرية تعيين باولو فيفونا عضو مجلس إدارة تنفيذي والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، وأنطونيو برجاليو كعضو مجلس إدارة تنفيذي ممثلًا عن مجموعة إنتيسا سان باولو ونائبًا للرئيس التنفيذي، بعد حصولهما على الموافقات الرسمية من الجهات والسلطات المختصة.

وقال البنك في بيان له اليوم، إن تعيين باولو فيفونا الذي يحظى بخبرة بأكثر من 35 عاما في مجال البنوك وتطوير الأعمال يأتي خلفاً لدانتي كامبيوني، الذي قاد بنك الإسكندرية في منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب منذ يناير 2015 وحتى سبتمبر 2024.

ولدى فيفونا سجل واسع مع البنوك الدولية حيث قام بإدارة مشاريع ومتنوعة في أسواق مختلفة، مع خبرة في الأعمال والحوكمة والرقابة.

وتم تعيين أنطونيو برجاليو كنائب للرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة تنفيذي في بنك الإسكندرية، حيث تزيد خبرته عن 30 عامًا في القطاع المصرفي- بما في ذلك 22 عامًا في مناصب قيادية بمجموعة إنتيسا سان باولو.

و شغل برجاليو خلال هذه الفترة عدة مناصب منها رئيس القطاع المالي وعضو مجلس الإدارة في بنكVUB بسلوفاكيا، رئيس القطاع المالي في بنك PRAVEX بأوكرانيا، وفي منصبه الأخير.