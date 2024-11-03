إعلان

مع بدء مفاوضات صندوق النقد.. الدولار يكسر 49 جنيها في بنكي الأهلي ومصر

12:46 م الأحد 03 نوفمبر 2024

الدولار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- منال المصري:

تخطى سعر الدولار 49 جنيها في بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين خلال تعاملات اليوم الأحد لأول مرة من شهرين ونصف وذلك تزامنا مع بدء مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول إعادة تقييم اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا اليوم مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي لإعادة النظر في شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي: 48.92 جنيه للشراء، و49.02 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش.

بنك مصر: 48.92 جنيه للشراء، و49.02 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش.

سعر الدولار صندوق النقد الدولي برنامج الإصلاح الاقتصادي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء كريستالينا جورجييفا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
تعيين باولو فيفونا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية وأنطونيو برجاليو نائب الرئيس

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. منتخب مصر ونظيره كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025