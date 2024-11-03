مع بدء مفاوضات صندوق النقد.. الدولار يكسر 49 جنيها في بنكي الأهلي ومصر

كتبت- منال المصري:

تخطى سعر الدولار 49 جنيها في بنكي الأهلي ومصر أكبر بنكين حكوميين خلال تعاملات اليوم الأحد لأول مرة من شهرين ونصف وذلك تزامنا مع بدء مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول إعادة تقييم اتفاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ويعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مؤتمرا صحفيا اليوم مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي لإعادة النظر في شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من الصندوق بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر خلال تعاملات اليوم:

البنك الأهلي: 48.92 جنيه للشراء، و49.02 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش.

بنك مصر: 48.92 جنيه للشراء، و49.02 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش.