9 بنوك تقرض "كريديت لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة" 875 مليون جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلنت شركة كريديت لتمويل المشروعات، التابعة لمجموعة جي بي كابيتال، عن حصولها على تسهيلات بنكية بقيمة 875 مليون جنيه من 9 بنوك محلية ودولية لتمويل عملائها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن من ضمن البنوك المقرضة لها البنك الأهلي وبنك القاهرة وبنك البركة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والبنك العربي العقاري.

ويأتي هذا التمويل في إطار خطة الشركة التوسعية الهادفة إلى تعزيز الشمول المالي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وفق البيان.

وقال أحمد إمام، الرئيس التنفيذي لشركة كريديت إن الشركة تسعى من خلال هذه التمويلات إلى التركيز على القطاعات والصناعات المختلفة والأساسية مثل صناعة والتجارة وبالاخص المواد الغذائية وكذلك الطاقة الشمسية والطاقة الخضراء وبعض الفئات مثل الشركات التي تستهدف التصدير، والتي تعتمد على استخدام المدخلات المحلية من مواد خام أو عمالة، موضحاً أن الشركة تحرص على تطوير حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات تلك الفئات.

ويتم توجيه هذه التسهيلات لتمويل عدة أوجه مثل برنامج التوسع من أجل التصدير، والتوسعات الرأسمالية، ووسائل الانتقال والمعدات الثقيلة، وفق البيان.