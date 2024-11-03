مع زيادة صندوق النقد لمصر.. سعر الدولار ببداية التعاملات الصباحية اليوم

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، بينما ارتفع في بنك القاهرة، واستقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع، بارتفاع 13 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشً للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.93 جنيه للشراء، و 49.03 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.92 جنيه للشراء، و 49.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيهًا للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و 48.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.94 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.