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مع زيادة صندوق النقد لمصر.. سعر الدولار ببداية التعاملات الصباحية اليوم

10:42 ص الأحد 03 نوفمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، بينما ارتفع في بنك القاهرة، واستقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع.

بنك مصر: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع، بارتفاع 13 قرشا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشً للشراء والبيع.

بنك البركة: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 48.93 جنيه للشراء، و 49.03 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 48.92 جنيه للشراء، و 49.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيهًا للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و 48.77 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.94 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار صندوق النقد الدولي أسعار الدولار اليوم في البنوك بنك القاهرة
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