مع زيادة صندوق النقد لمصر.. سعر الدولار ببداية التعاملات الصباحية اليوم
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، بينما ارتفع في بنك القاهرة، واستقر في 6 بنوك، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع.
بنك مصر: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع، بارتفاع 13 قرشا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع، بتراجع قرشً للشراء والبيع.
بنك البركة: 48.88 جنيه للشراء، و 48.98 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 48.93 جنيه للشراء، و 49.03 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 48.92 جنيه للشراء، و 49.02 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 48.88 جنيه للشراء، و48.98 جنيهًا للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 48.67 جنيه للشراء، و 48.77 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 48.94 جنيه للشراء، و49.03 جنيه للبيع.
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