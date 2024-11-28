7 % زيادة في مصروفات الموازنة في أول 4 أشهر من 2024-2025

كتبت- منال المصري:

زادت إجمالي المصروفات في الموازنة العامة لمصر 7% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري (يوليو إلى أكتوبر) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وبحسب التقرير الشهري الصادر لوزارة المالية، زادت إجمالي المصروفات بالموازنة إلى 1.1 تريليون جنيه خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري مقابل نحو 1.02 تريليون جنيه بنفس الفترة من العام السابق.

ويبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو من كل عام وينتهي آخر يونيو من العام التالي.

وأرجعت وزارة المالية المصرية في تقريرها الشهري هذه الزيادة الطفيفة في المصروفات إلى جهود ضبط الإنفاق العام خلال الفترة المقارنة من خلال تحسين إدارة الدين بتوزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية.

بالإضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية، بجانب جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري للعام المالي الحالي، وفق ما ذكرته المالية.

الإيرادات

وارتفع إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لمصر 36.7% خلال أول 4 أشهر من العام المالي 2024-2025 (يوليو إلى أكتوبر) مسجلا نحو 648.25 مليار جنيه مقارنة بنحو 474.1 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي مدفوعة بنمو حصيلة الضرائب.

وارتفعت إيرادات الضرائب بالموازنة العامة خلال 4 أشهر من العام المالي الجاري 38.2% إلى 560.75 مليار جنيه مقابل نحو 405.57 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق.