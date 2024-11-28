الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الخميس

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.17 جنيه للشراء، و 13.23 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.



بنك مصر: 13.18 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.23 جنيه للبيع بزيادة قرش.



بنك الإسكندرية: 13.19 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.



البنك التجاري الدولي: 13.21 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.



بنك القاهرة: 13.18 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.







