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الريال السعودي يرتفع في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم الخميس

11:08 ص الخميس 28 نوفمبر 2024

سعر الريال السعودي اليوم

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع سعر الريال السعودي في 5 بنوك، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال التعاملات اليوم

البنك الأهلي: 13.17 جنيه للشراء، و 13.23 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.


بنك مصر: 13.18 جنيه للشراء بزيادة قرشين، و 13.23 جنيه للبيع بزيادة قرش.


بنك الإسكندرية: 13.19 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.


البنك التجاري الدولي: 13.21 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.


بنك القاهرة: 13.18 جنيه للشراء، و13.24 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.



سعر الريال السعودي البنك الأهلي بنك مصر
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