بعد توقف امتد لبضعة ساعات.. عودة خدمات إنستاباي بصورة طبيعية

كتبت- منال المصري:

أعلنت شبكة إنستاباي للتحويلات اللحظية عودة خدمات التحويلات عبر الموبايل للعمل بصورة طبيعية بعد الانتهاء من العطل، وفق بيان على صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وواجه بعض المستخدمين صعوبة في استكمال إجراء التحويلات عبر الموبايل باستخدام إنستاباي لبضعة ساعات من اليوم بسبب عطل مفاجئ تأثرا بإجراء تحديث للخدمة وهو ما أعلنت عنه شبكة إنستاباي موجهة اعتذارا للمستخدمين.

وجذب تطبيق إنستاباي نحو 11.5 مليون مستخدم منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022 وحتى نهاية يونيو الماضي بحجم تعاملات بلغت نحو 1.2 تريليون جنيه.