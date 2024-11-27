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تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي في 4 أشهر

06:18 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

وزارة المالية

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كتبت- منال المصري:

تراجع العجز الكلي في الموازنة إلى 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أو 4 أشهر من العام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى أكتوبر) مقارنة بـ3.93% بنفس الفترة من العام السابق، بفضل زيادة الايرادات.

وأظهرت بيانات التقرير الشهري لوزارة المالية زيادة الفائض الأولي 0.76% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري مقارنة بـ 0.31% بنفس الفترة من العام الماضي.

تهدف مصر في موازنة العام الحالي عجزا بنسبة 7.3% بنهاية يونيو المقبل بعد أن تراجع إجمالي العجز خلال العام المالي الماضي إلى 3.6% بفضل تدفقات رأس الحكمة.

وزارة المالية العجز الكلي للموازنة الناتج المحلي رأس الحكمة
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