تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي في 4 أشهر

كتبت- منال المصري:

تراجع العجز الكلي في الموازنة إلى 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي خلال أو 4 أشهر من العام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى أكتوبر) مقارنة بـ3.93% بنفس الفترة من العام السابق، بفضل زيادة الايرادات.

وأظهرت بيانات التقرير الشهري لوزارة المالية زيادة الفائض الأولي 0.76% خلال أول 4 أشهر من العام المالي الجاري مقارنة بـ 0.31% بنفس الفترة من العام الماضي.

تهدف مصر في موازنة العام الحالي عجزا بنسبة 7.3% بنهاية يونيو المقبل بعد أن تراجع إجمالي العجز خلال العام المالي الماضي إلى 3.6% بفضل تدفقات رأس الحكمة.