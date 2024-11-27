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توقف مفاجئ لخدمة تحويل الأموال على "إنستاباي" عبر الموبايل

06:07 م الأربعاء 27 نوفمبر 2024

انستاباي

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كتبت- منال المصري:

توقفت خدمة تحويل الأموال عبر الموبايل باستخدام تطبيق إنستاباي للتحويلات اللحظية بشكل مفاجئ اليوم وهو ما أثار شكاوى بعض العملاء.

وواجه بعض المستخدمين صعوبة في استكمال إجراء التحويلات عبر الموبايل باستخدام إنستاباي من حساباتهم خلال اليوم بسبب عطل مفاجئ جاري بفعل إجراء تحديث للخدمة.

وجذب تطبيق إنستاباي نحو 11.5 مليون مستخدم منذ إطلاق الخدمة في مارس 2022 وحتى نهاية يونيو الماضي بحجم تعاملات بلغت نحو 1.2 تريليون جنيه.

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عاجل - توقف مفاجئ لخدمة تحويل الأموال على "إنستاباي" عبر الموبايل
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