تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول، ومصرف أبوظبي الاسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر في 8 بنوك مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء ، و49.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.58 جنيه للشراء ، و49.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.