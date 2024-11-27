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تراجع في بنكين.. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه ببداية تعاملات الأربعاء

10:34 ص الأربعاء 27 نوفمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول، ومصرف أبوظبي الاسلامي، ببداية تعاملات اليوم الأربعاء، بينما استقر في 8 بنوك مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء ، و49.63 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.58 جنيه للشراء ، و49.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

سعر الدولار الجنيه بنك كريدي اجريكول
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