المصرف المتحد يعلن تغطية الطرح الخاص 6 مرات.. السعر النهائي للسهم بـ 13.85 جنيه

كتبت- منال المصري:

أعلن المصرف المتحد الانتهاء من تسجيل طلبات الاكتتاب في شريحة الطرح الخاص ضمن عملية الطرح بالبورصة.

ووفق بيان للمصرف اليوم، فإنه تم تغطية شريحة الطرح الخـــاص والبالغ عددها 313.500 مليون سهم بعدد 6 مرات وذلك من المؤسسات المالية والجهات والمستثمرين الأفراد ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية.

وتم تحديد السعر النهائي لعملية الطرح بمبلغ 13.85 جنيه للسهم، وعليه فإن السعر النهاني الأسهم الطرح العام البالغ عددها 16.5 مليون سهم يبلغ 13.85 جنيه للسهم الواحد.

ويعني ذلك أن المصرف المتحد جمع في الطرح الخاص نحو 4.3 مليار جنيه، ومن المتوقع بعد الانتهاء من الطرح الخاص أن تصل الحصيلة إلى نحو 5.2 مليار جنيه.

كان المصرف المتحد أعلن ابتداء تلقي وتسجيل الأوامر بالطرح العام اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2024 وتنتهي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 ديسمبر 2024

ومن المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم المصرف المتحد فور الانتهاء من الفترة المقررة لتلقي أوامر الشراء في شريحة الطرح العام وبعد استيفاء المتطلبات الأزمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

وتقوم شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بدور مدير الطرح، ويقوم مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما للمحاماة والاستشارات القانونية - مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما للمحاماة واالستشارات القانونية - بيكر آند ماكنزي بالقاهرة بدور المستشار القانوني للطرح.