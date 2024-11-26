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تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار اليوم بنهاية تعاملات الثلاثاء

04:26 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

سعر الدولار

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كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار بقيمة بين قرش و 6 قروش، بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، في 9 بنوك، بينما ارتفع في بنك التعمير والاسكان، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاثنين، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك مصر: 49.53 جنيه للشراء ، و49.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع قرشا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع، بتراجع 6 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بزيادة 6 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.61 جنيه للشراء، بتراجع 4 قروش ، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع 5 قروش.

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