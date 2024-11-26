خلال العمرة.. حدود المشتريات خارج مصر باستخدام "الكريدت كارد" من 3 بنوك

كتبت- منال المصري:

تتيح بنوك الأهلي ومصر والتجاري الدولي CIB مرونة على استخدام بطاقات الائتمان- كريدت كارد- خارج مصر بهدف سداد المشتريات إلكترونيا من حسابه بالجنيه بالبطاقة إلى ما يعادل عملة الدولة المتواجد بها، بعد وفرة النقد الأجنبي واختفاء السوق السوداء لتجارة العملة.

ومع بدء موسم العمرة يزيد استخدام العملاء لبطاقات "الكريدت كارد" بهدف سداد مشترياتهم إلى ما يعادل الريال السعودي.

ومن خلال نظام عاملي للمقاصة والتسويات تتيح البنوك للعملاء استخدام بطاقاتها بالعملة المحلية للشراء من خارج بلادهم بعملة الدولة المسافر لها بالتعاون مع الشركتين العالميتين "فيزا وماستر كارد" مقابل احتساب عمولة.

تعليمات البنوك

ولكن البنوك لا تزال تشدد على العملاء بضرورة الاتصال بخدمة الخط الساخن الخاصة بالبنك المصدر للبطاقة بهدف طلب تفعيل كامل الحدود قبل السفر بـ48 ساعة.

ورغم وفرة النقد الأجنبي تظل البنوك تحظر استخدام بطاقات الائتمان المصدرة حديثا في التعاملات الدولية خارج مصر إلا بعد مرور شهرين أو 6 أشهر على إصدارها وفق سياسة كل بنك.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية تفاصيل سداد المشتريات باستخدام بطاقات الائتمان "كريدت كارد" بكافة أنواعها خارج مصر في بنوك الأهلي ومصر وcib.

البنك الأهلي

بطاقتي فيزا كلاسيك واستاندرد: ما يعادل 45 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

بطاقتي جولد وتيتانيوم: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- بطاقة فيزا بلاتينم: ما يعادل 187.5 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- بطاقتي ماستركارد بلاتينم وماستركارد UEFA Champions League: ما يعادل 187.25 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- بطاقات ماستركارد وورلد وورلد إيليت، وفيزا Signature، و Infinite: ما يعادل 300 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

بنك مصر

- بطاقة كلاسيك: ما يعادل 45 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- البطاقة الذهبية: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- بطاقة تيتانيوم: ما يعادل 70 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- البطاقة البلاتينية: ما يعادل 180 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

- وورلد وورلد إيليت: ما يعادل 300 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

-بطاقة Visa Signature: ما يعادل 300 ألف جنيه من النقد الأجنبي شهريا.

بنك CIB

قطاع (Prime): الحد الأقصى الشهري خارج مصر ما يعادل 100 ألف جنيه من العملات الأجنبية للمشتريات شهريا.

قطاع pLUS : الحد الأقصى الشهري ما يعادل 175 ألف جنيه من العملات الأجنبية للمشتريات شهريا.

قطاع Wealth: الحد الأقصى الشهري خارج مصر ما يعادل 250 ألف جنيه من العملات الأجنبية للمشتريات شهريا.

قطاع Private : الحد الأقصى الشهري ما يعادل 300 ألف جنيه من العملات الأجنبية للمشتريات شهريا.

عمولة

وتقر البنوك الثلاثة الأهلي ومصر والتجاري الدولي عمولة 5% تخصم من إجمالي المشتريات مقابل تدبير البنك عملة من الجنيه إلى عملة أجنبية أخرى.