تغطية الطرح الخاص لـ"المصرف المتحد" تتجاوز 4 مرات مع نهاية الإغلاق اليوم
كتبت- أمنية عاصم:
قال مصدر مسؤول على صلة بالطرح الخاص للمصرف المتحد، لـ"مصراوي، إن تغطية الاكتتاب الخاص للمصرف المتحد تجاوز 4 مرات تزامنا مع نهاية إغلاق الاكتتاب اليوم.
كانت البورصة أعلنت اليوم أن آخر موعد لتسجيل أوامر الشراء على أسهم المصرف المتحد اليوم بسوق الصفقات الخاصة ( OPR) الساعة الخامسة مساءً وذلك بسعر حده الأدنى 12.70 جنيه للسهم وحده الأقصى 15.60 جنيه للسهم.
وتستهدف الشريحة الأولى للطرح الخاص بيع 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95 % من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع.
الطرح العام
ومن المقرر أن يبدأ المصرف المتحد طرح الشريحة الثانية للاكتتاب العام يوم الأربعاء المقبل ولمدة 5 أيام بعدد 16.5 مليون سهم بما يعادل نسبة 5% حتى يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل من عدد الأسهم المطروحة للبيع.
كان المصرف المتحد- المملوك للبنك المركزي المصري- أعلن في وقت سابق بدء طرح 30% من إجمالي رأس ماله بالبورصة المصرية، بحصيلة مستهدفة بنحو 5.2 مليار جنيه.
ويدخل المصرف المتحد ضمن 3 بنوك في قائمة الـ 32 شركة لبرنامج الطروحات الحكومية التي تستهدف من خلاله بيع حصص مملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص لسد فجوة النقد الأجنبي وإفساح المجال للقطاع الخاص.
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