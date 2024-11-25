سعر الدولار اليوم أمام الجنيه ببداية تعاملات الاثنين في 10 بنوك

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في بنك الاسكندرية، ببداية التعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر في 9 بنوك مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.6 جنيه للشراء ، و49.7 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.65 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و49.75 جنيه للبيع.