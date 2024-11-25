سعر الدولار اليوم أمام الجنيه ببداية تعاملات الاثنين في 10 بنوك
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في بنك الاسكندرية، ببداية التعاملات اليوم الاثنين، بينما استقر في 9 بنوك مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات أمس الاحد، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.6 جنيه للشراء ، و49.7 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع.
بنك الإسكندرية: 49.6 جنيه للشراء، و49.7 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.65 جنيه للشراء، بتراجع قرش، و49.75 جنيه للبيع.
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