المصرف المتحد يعلن ترشيح عمر مهنا رئيسا غير تنفيذي مستقل لمجلس إدارته

كتبت- منال المصري:

أعلن المصرف المتحد اليوم ترشيح الاقتصادي عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا لرئاسة مجلس إدارة المصرف المتحد.

ووفق بيان البنك اليوم، فإنه تم ترشيح الخبير المصرفي يحيى كامل محمد يوسف في عضوية مجلس الإدارة في خطوة تهدف إلى تعزيز استراتيجية المصرف المتحد والريادة بالسوق المصرفي وتحقيق النمو المستدام.

ويتمتع عمر عبد العزيز إبراهيم مهنا بخبرة واسعة في مجالات السياسات المالية والبنوك التجارية وبنوك الاستثمار حيث شغل العديد من المناصب في عدد من المؤسسات المالية المحلية والدولية ومنها الرئيس الغير تنفيذي لشركة كورب ليس للتمويل التأجيري وكذلك نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لبنك مصر العربي الافريقي.

بالإضافة إلى خبرته الواسعة في مجال تطوير استراتيجيات النمو المؤسسي والمصرفي والصناعي من خلال عمله كعضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس ادارة شركة بالم هيلز للتنمية. كذلك شغله لمنصب الرئيس الاسبق لغرفة التجارة الامريكية في مصر والرئيس الحالي لمجلس الأعمال المصري الأمريكي.

ويتمتع الخبير المصرفي البارز يحي كامل محمد يوسف بخبرة عريضة في مجال العمل المصرفي المحترف والسياسات الاقتصادية العامة مما سيعزز الرؤية الاقتصادية للمصرف المتحد، ويدعم عمليات اتخاذ القرار نحو النمو المستدام.

فقد تولى العديد من المناصب القيادية العليا بعدد من المؤسسات المصرفية المحلية والدولية منها بنك مصر الدولي وكذلك نائب العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي لبنك عودة مصر.

وتعكس هذه الخطوة الهامة المضي قدما في خطط التطوير المستقبلية للمصرف المتحد ودعم الجهود في مواجهة التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وقال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب إن ترشيح هؤلاء الخبراء البارزين يمثل قيمة إضافية كبرى لفريق عمل المصرف المتحد ويدعم قواعد الحوكمة.