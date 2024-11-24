العربي الأفريقي الدولي يوقع على اتفاقية سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء

كتبت- منال المصري:

وقع البنك العربي الأفريقي الدولي على اتفاقية إصدار سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمؤسسة البريطانية الدولية للاستثمار "BII"- التابعة للمملكة المتحدة بهدف تمويل المشروعات الخضراء.

وتساهم مؤسسة التمويل الدولية- ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص- بنحو 300 مليون دولار في السندات الخضراء للبنك العربي الأفريقي الدولي.

ويشارك البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 100 مليون دولار في سندات البنك العربي الأفريقي الدولي، ومؤسسة البريطانية الدولية تساهم بقيمة 100 مليون دولار.

البنك العربي الأفريقي الدولي ضمن 3 بنوك مدرجة في برنامج الطروحات المصرية، وتم تأسيسه بقانون خاص كأول بنك متعدد الجنسيات مناصفة بين البنك المركزي المصري (49.37%) والهيئة العامة للاستثمار التابعة للحكومة الكويتية (49.37%)، وفق موقع البنك.