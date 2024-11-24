هل صعود الدولار مقابل الجنيه يدعو للقلق؟ هشام عز العرب يجيب

كتبت- منال المصري:

قال هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك خاص في مصر، إن الارتفاعات الأخيرة في سعر الدولار تعد جزءا من تحركات طبيعية تشهدها السوق العالمية بعد إعلان نتيجة الانتخابات الأمريكية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، أن الدولار ارتفع أمام مختلف العملات في العالم، ومصر تعد جزءا من العالم وبالتالي تتأثر بما يحدث فيه.

وأضاف "أقلق بس لما حد يقولي عايز دولار، وأقوله استنى يومين، بخلاف ذلك هقلق ليه، لازم نشيل من دماغنا أن سعر الدولار جزء من كرامة الدولة، هذا ليس صحيحًا ولازم ننسى التروما اللي حصلت قبل كده".

كان سعر صرف الجنيه هبط مقابل الدولار إلى أدنى مستوى له خلال الأسبوع الماضي في البنوك لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي ليلامس نحو 50 جنيها في بعض البنوك قبل أن يبدأ في التراجع قليلا خلال نهاية تعاملات الخميس واليوم.

تمويل كافة الاعتمادات المستندية

وأكد عز العرب على إتاحة السيولة الدولارية في البنوك، ويتم تمويل كل مستندي بالدولار من جانب البنوك.

وأشار إلى أن الدولار متوفر بالبنوك وتحرك سعره يعد شيئا طبيعيا وحدث في كل العالم، حيث ما يحدث من تحركات في سعر الدولار أمر طبيعي في إطار حركة السوق.

وأضاف عز العرب أن تأكيد صندوق النقد الدولي بسياسة مرونة سعر الصرف التي يتبعها البنك المركزي المصري، يؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح.

متفاؤل طول عمري

وأكد خلال مداخلته مع عمرو أديب "متفاءل طول عمري والبلد غنية ويوم ما تقرر إيه أصولك كلها، البلد دي غنية، وياما دقت عالراس طبول وشوفنا أيام سودة".

ويرى عز العرب أنه تخارج الدولة من حصص مملوكة لها في بعض الشركات يفضل تكون لصالح رجال أعمال مصريين، خاصة الكثير من رجال الأعمال المصريين لديهم استثمارات خارج الدولة، وأولى بهم جلب الأموال لمصر.