تنمية المشروعات: 700 مليون جنيه تمويلات للحرف التراثية خلال 10 سنوات

كتبت- منال المصري:

قال باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز لا يحصر دعمه لقطاع الحرف اليدوية والتراثية في الخدمات غير المالية والتسويقية، بل يحرص على إتاحة التمويلات اللازمة لنمو وتطوير المشروعات الحرفية والتراثية.

وأوضح في بيان للجهاز اليوم أن إجمالي التمويلات التي أتاحها الجهاز لقطاع الحرف اليدوية والتراثية في مصر بلغ نحو 700 مليون جنيه وذلك خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2024 ، ومولت ما يزيد على 67 ألف فرصة عمل متنوعة في حوالي 30 قطاع تراثي وفني.

وساهمت تلك التمويلات في المحافظة على استقرار هذه المشروعات ونموها بجانب تعزيز فرصها في النجاح وتطويرها ونفاذ منتجاتها للأسواق الخارجية.

وينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض "تراثنا" لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية، في نسخته السادسة، وذلك خلال الفترة من 12 ديسمبر وحتى 21 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.