المركزي: أحد الفرق الفائزة في مسابقة Fintech Got Talent يحصد المركز الأول في مسابقة "العرب للتكنولوجيا المالية"

كتبت- منال المصري:

تمكن أحد الفرق الفائزة بالتصفيات النهائية للنسخة الثانية من مسابقة "كوادر التكنولوجيا المالية FinTech Got Talent"، التي نظمتها "فينتك إيجيبت" التابعة للبنك المركزي المصري، للعام الثاني على التوالي، من حصد المركز الأول في مسابقة "العرب للتكنولوجيا المالية" التي انعقدت مؤخرًا بدبي ضمن فعاليات معرض جايتكس GITEX North Star 2024.

ووفق بيان للبنك اليوم، فإن ذلك يأتي استمرارًا لجهود البنك المركزي في دعم ورعاية كوادر التكنولوجيا المالية من الشباب، حيث تم تأهيل ودعم الفرق الفائزة بالمركزين الأول والثاني بمسابقة "كوادر التكنولوجيا المالية FinTech Got Talent" لتمثيل مصر في المسابقة العربية.

ونجح فريق كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بعد منافسة قوية مع عدد من الجامعات العربية، من حصد المركز الأول عن مشروع "إزرع لي EZRAALI"، والذي يهدف إلى ربط موردي المدخلات والمزارعين والتجار من خلال تطبيق إلكتروني واحد.

وقال المهندس أيمن حسين وكيل أول محافظ البنك المركزي لقطاع تكنولوجيا المعلومات إن فوز الفريق المصري بالمركز الأول بمسابقة العرب للتكنولوجيا المالية للعام الثاني على التوالي يعد تتويجًا لجهود البنك في دعم ورعاية كوادر التكنولوجيا المالية من الشباب تحت مظلة مبادرة "FinYology".

كما يؤكد أن السوق المصري غني بالمواهب الشابة في مجال التكنولوجيا المالية، وأن البنك المركزي لا يدخر جهدًا في سبيل تأهيل وتنمية هذه المواهب خاصة طلاب الجامعات، بما يتوافق مع إستراتيجيته للتكنولوجيا المالية والابتكار التي تم إطلاقها في 2019.

وقامت " فينتك إيجيبت " بإطلاق النسخة الثانية من مسابقة " كوادر التكنولوجيا المالية FinTech Got Talent"، الشهر الماضي بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري وعدد من الجامعات والبنوك، وتم اختيار أفضل ثلاثة مشاريع ضمن 10 جامعات حكومية وأهلية وخاصة تم تأهيلها للتصفيات النهائية .

زجاء في المرتبة الأولى المشروع المقدم من الفريق الممثل لكلية إدارة الأعمال بجامعة النيل الأهلية، وفي المرتبة الثانية الفريق الممثل لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

بينما في المرتبة الثالثة فريق كلية إدارة الأعمال لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، على أن تقوم حاضنة الأعمال “MINT Incubator” باحتضان الفرق العشرة المؤهلة في التصفيات النهائية لمدة ثلاثة أشهر من خلال تقديم برنامج دعم فني متكامل للوصول بأفكار تلك المشاريع إلى التطبيق الفعلي.

وتم إطلاق مسابقة "كوادر التكنولوجيا المالية" العام الماضي تحت مظلة مبادرة FinYology التابعة لـ “فينتك إيجيبت"، وتهدف إلى تقديم الدعم لشباب الجامعات لتعزيز قدراتهم على ابتكار حلول وتطبيقات رقمية تلبي احتياجات السوق المالي والمصرفي.