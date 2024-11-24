بزيادة 160%.. بنك أبو ظبي الأول يربح 21.3 مليار جنيه في 9 أشهر

كتبت- منال المصري:

أعلن بنك أبو ظبي الأول مصر زيادة صافي أرباحه بعد خصم الضرائب بنسبة 160% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي إلى 21.3 مليار جنيه.

ووفق بيان البنك اليوم حول نتائج أعماله، فإن بعد تحييد أثر فروق تغير سعر الصرف خلال التسعة اشهر من 2024 لتقييم نتائج النشاط الرئيسيي حقق البنك نمواً بنسبة 153% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يؤكد على استمرارية قوة الأداء المالي لبنك أبوظبي الأول مصر وقدرته على تحقيق القيمة للمساهمين.

وبحسب بيان البنك، فإن صافي محفظة القروض والسلفيات زاد بنسبة 45% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري ليصل إلى 125.6 مليار جنيه في سبتمبر 2024، مقارنةً بنهاية ديسمبر 2023.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت إجمالي أصول البنك بنسبة 39% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 410 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مما يعكس توسع بنك أبوظبي الأول مصر في القطاع المالي.

كما شهدت ودائع العملاء زيادة ملحوظة بنسبة 26% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري لتصل إلى 252.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مما يعزز القاعدة الثابتة للودائع وثقة العملاء بالبنك.

وعلاوةً على ذلك، شهد بنك أبوظبي الأول مصر تحسنًا ملحوظًا في وضع الأسهم، حيث ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 62% ليصل إلى 54.5 مليار جنيه، مما يعكس التزام البنك المستمر بتعزيز قاعدته الرأسمالية وضمان استدامة مرونته المالية على المدى الطويل.

وأضاف البنك في بيانه أن صافي الدخل من العائد ارتفع بنسبة 113% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري على أساس سنوي ليصل إلى 23.7 مليار جنيه.

وهذا النمو الكبير يعكس نجاح البنك في إدارة أسعار الفائدة بفعالية واستجابته للفرص السوقية المتاحة، وفق البيان.

بالإضافة إلى ذلك، شهد صافي الدخل من الأتعاب والعمولات زيادة بنسبة 31% خلال أول 9 أشهر من العام الجاري ليصل إلى 1.9 مليار جنيه، وهو ما يعكس نجاح البنك في تنويع مصادر إيراداته وتعزيز خدماته المعتمدة على الرسوم.

وقال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر "إن أدائنا في الربع الثالث من 2024 يعكس قوة ومرونة استراتيجية بنك أبوظبي الأول مصر، فضلاً عن التزامنا العميق بتقديم قيمة استثنائية لعملائنا ومساهمينا".

وأضاف "النمو الاستثنائي في جميع مؤشراتنا المالية هو نتيجة لنجاح نهجنا المتنوع وتنفيذنا المنضبط ومع استمرارنا في التكيف مع التحولات الاقتصادية في مصر، فإننا نواصل التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتوسيع وجودنا في السوق، وتقديم حلول مبتكرة. هذه النتائج هي دليل على التزامنا الثابت بالنمو المستدام وقدرتنا على تلبية احتياجات السوق المتغيرة."