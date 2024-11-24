تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار ببداية التعاملات اليوم الأحد
كتبت- دينا كرم:
تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، بينما ارتفع في بنك كريدي اجريكول، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، فيما استقر في 6 بنوك أخرى، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم
البنك الأهلي المصرى: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.
بنك مصر: 49.62 جنيه للشراء ، و49.72 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.
بنك البركة: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشا للشراء والبيع.
بنك التعمير والإسكان: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.64 جنيه للشراء بتراجع 20 قرشًا، و49.73 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.
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