تراجع في 3 بنوك.. سعر الدولار ببداية التعاملات اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

تراجع سعر الدولار في 3 بنوك، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الأحد، بينما ارتفع في بنك كريدي اجريكول، مقارنة بمستوياته بنهاية تعاملات الخميس الماضي، فيما استقر في 6 بنوك أخرى، وفق أسعار الصرف المنشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية التعاملات اليوم

البنك الأهلي المصرى: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.62 جنيه للشراء ، و49.72 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 49.63 جنيه للشراء، و49.73 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 49.62 جنيه للشراء، و49.72 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشا للشراء والبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.49 جنيه للشراء، و49.59 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.64 جنيه للشراء بتراجع 20 قرشًا، و49.73 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا.