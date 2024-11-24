منها الدينار الكويتي.. تعرف علي أسعار 6 عملات عربية أمام الجنيه اليوم الأحد

كتبت- دينا كرم:

تباينت أسعار 6 عملات عربية الأوسع انتشارًا في التعاملات بين المصريين خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية خلال التعاملات

سعر الدينار الكويتى: 160.40 جنيه للشراء بتراجع 33 قرشًا، و161.74 جنيه للبيع بزيادة 29 قرشًا.

سعر الريال السعودي: 13.18 جنيه للشراء، و 13.25 جنيها للبيع بتراجع قرش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.50 جنيه للشراء، و 13.54 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحرينى: 130.26 جنيه للشراء بتراجع 10 قروش، و131.92 جنيه للبيع، بتراجع 11 قرشًا.

سعر الريال القطري: 12.59 جنيه للشراء بتراجع قرش و 13.64 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردنى: 69.47 جنيه للشراء بزيادة 23 قرشًا، و70.15 جنيه للبيع بتراجع 5 قروش.